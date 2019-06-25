В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами
Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами благополучно приземлился в Казахстане утром 25 июня. Экипаж вернулся на Землю с МКС после 204 суток полета, сообщили в госкорпорации «Роскосмос», которая вела онлайн-трансляцию спуска.
Welcome home, space traveler!@AstroAnnimal and her crewmmates landed safely back on Earth at 10:47pm ET after spending 204 days in space conducting hundreds of @ISS_Research experiments to benefit humankind. Learn more: https://t.co/UZFYjKHaTX pic.twitter.com/wTVQbkCaOO— NASA (@NASA) 25 июня 2019 г.
На борту находились российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США).
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Антаресы» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС11 благополучно вернулся на Землю спустя 204 суток полёта!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 25 июня 2019 г.
Трансляция — https://t.co/ip4MnegEqX
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TOUCHDOWN! Welcome home, Oleg, Anne and David!#SoyuzMS11: live broadcast — https://t.co/ip4MnegEqX pic.twitter.com/29udbRy3Vc
Американское аэрокосмическое агентство NASA указало на проблему при спуске, передает РИА Новости. У корабля «Союз МС-11» после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. На спуск это не повлияло, так как система автоматически перешла на резервный коллектор.
Справка:
Космонавты находились на МКС с декабря 2018 года. За это время к станции успешно пристыковались грузовики Dragon и Cygnus, который доставил туда 3,5 т грузов, а также российский «Прогресс МС-11». В марте стыковку с МКС совершил первый в истории частный пилотируемый корабль Dragon-2 компании Space X со 180 кг грузов на борту.
На станции продолжают работать космонавт Алексей Овчинин, а также астронавты Тайлер Хейг и Кристина Кук. 20 июля к ним присоединятся российский космонавт Александр Скворцов, итальянец Лука Пармитано и американский астронавт Эндрю Морган.