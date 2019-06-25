В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами благополучно приземлился в Казахстане утром 25 июня. Экипаж вернулся на Землю с МКС после 204 суток полета, сообщили в госкорпорации «Роскосмос», которая вела онлайн-трансляцию спуска.

Welcome home, space traveler!@AstroAnnimal and her crewmmates landed safely back on Earth at 10:47pm ET after spending 204 days in space conducting hundreds of @ISS_Research experiments to benefit humankind. Learn more: https://t.co/UZFYjKHaTX pic.twitter.com/wTVQbkCaOO — NASA (@NASA) 25 июня 2019 г.

На борту находились российский космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак (Канада) и Энн Макклейн (США).

Американское аэрокосмическое агентство NASA указало на проблему при спуске, передает РИА Новости. У корабля «Союз МС-11» после схода с орбиты отказал комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки. На спуск это не повлияло, так как система автоматически перешла на резервный коллектор.