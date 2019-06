В Казахстане приземлился корабль «Союз МС-11» с тремя космонавтами

Спускаемый аппарат пилотируемого корабля «Союз МС-11» с тремя космонавтами благополучно приземлился в Казахстане утром 25 июня. Экипаж вернулся на Землю с МКС после 204 суток полета, сообщили в госкорпорации «Роскосмос», которая вела онлайн-трансляцию спуска.

Welcome home, space traveler!@AstroAnnimal and her crewmmates landed safely back on Earth at 10:47pm ET after spending 204 days in space conducting hundreds of @ISS_Research experiments to benefit humankind. Learn more: https://t.co/UZFYjKHaTX pic.twitter.com/wTVQbkCaOO