В Петербурге не осталось ни одного разрешенного места для купания. Все пляжи грязные

В Петербурге не осталось ни одного водоема, в котором можно купаться. Об этом заявили в региональном управлении Роспотребнадзора.

К неутешительным выводам санитарные специалисты пришли, изучив качество воды, побывав на пляжах. На 24 июня все водные акватории города (1-е Суздальское озеро (Верхнее), 2-е Суздальское озеро (Среднее), 3-е Суздальское озеро (Нижнее), Ольгинский водоем, Выборгский район; Колонистский пруд, Пушкинский район; озеро Разлив (пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая гора», «Новый»); Финский залив (пляжи: «Кронштадтский» Кронштадтский район; «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи», Курортный район) не соответствовали требованиям санитарного законодательства. Даже озеро Безымянное в Красносельском районе, которое все эти годы оставалось чуть ли не единственным разрешенным местом для купания горожан, сейчас вошло в черный список.

«В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», – заявили чиновники.

Проглотив воду для купания в реках, озерах и на заливе при купании, горожане рискуют подхватить кишечные инфекции, вирусный гепатит А и другую заразу.