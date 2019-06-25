Россия возвращается в ПАСЕ. Парламентарии одобрили резолюцию и не стали вспоминать про неуплаченные взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в ночь на 25 июня проголосовала за возвращение России к работе. За документ проголосовали 118 парламентариев, 62 выступили против, еще 10 воздержались.

Таким образом, Россия сможет принять участие в работе июньской сессии. В Страсбург уже прилетела группа парламентариев во главе со спикером Госдумы Петром Толстым, сообщает РИА Новости.

Голоса российских парламентариев будут учтены 26 июня, когда ПАСЕ будет голосовать за нового генсекретаря организации, который сменит Турбьерна Ягланда и вступит в должность осенью этого года. Россия оставила за собой право покинуть Ассамблею, если ее делегацию ограничат в каких-либо правах.

Как уточняет РБК, сторонники принятия документа отмечали, что возвращение российской делегации, не означают изменения политики Евросоюза по отношению к России. Представители Германии, Франции, Италии отметили, что без ПАСЕ 140 миллионов российских граждан останутся без защиты Европейского суда по правам человека, а также то, что необходим доступ должностных лиц Совета Евроры в Россию.

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В резолюцию по восстановлению в правах российской делегации были внесены более 200 поправок (в основном, Украиной, Грузией и Великобританией), но большинство из них отклонили. Также в ПАСЕ отказались обсуждать новые данные расследования крушения рейса MH17, который был сбит над Донбассом в 2014 году. Оставили без внимания и неуплату Россией членских взносов с 2017 года.

Россия была лишена основных полномочий в ПАСЕ, в частности права голоса, в апреле 2014 года из-за событий в Крыму, а также на на юго-востоке Украины. В 2017 году Россия, которая является крупнейшим вкладчиком ПАСЕ, заморозила уплату членского взноса. Долг России по взносам составляет 75 млн евро, Москва еще не официально не высказалась о перспективах его уплаты.