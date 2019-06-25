СМИ: Правительство решило не продлевать соглашение о заморозке цен на бензин. С нефтяниками договорились на словах

В правительстве России решили не продлевать соглашение с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин. Стороны на словах договорились, что стоимость топлива расти не будет, при этом остается неясным, что случится, если нефтяники нарушат договоренности, пишет 25 июня «Ведомости» со ссылкой на на четырех сотрудников компаний и двух федеральных чиновников.

По данным издания, соглашение решили не продлевать на совещании у первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака с нефтяниками, которое состоялось 17 июня. Источники «Ведомостей» рассказали, что стороны на словах договорились, что рост цен на мелкооптовом рынке и АЗС не будет превышать инфляцию.

Представители Минэнерго, ФАС, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаз» и «Татнефти» не ответили на вопросы «Ведомостей». Представитель Козака отказался от комментариев.

Весной прошлого года бензин и дизтопливо на заправках резко подорожали. Рост цен почти в пять раз превысил уровень инфляции, что вынудило правительство вмешаться в ситуацию. С нефтяниками заключили соглашение о заморозке цен на бензин до конца 2018 года, с 2019 года они могли увеличивать цены на заправках только в пределах инфляции. Договоренность действовала до 1 июля.