В ЦИК пожаловались на избирком МО «Екатерингофский», спрятавший на неработающем сайте документацию о выборах

Активисты штаба Алексея Навального с боем прорвались в местный избирком муниципалитета «Екатерингофский», чтобы узнать о назначении выборов. Об этом «Фонтанке» 24 июня рассказал Александр Шуршев, глава штаба, собирающийся баллотироваться в муниципальные депутаты.

Как сообщил активист, выборы в муниципалитет были объявлены еще 10 июня, но об этом стало известно лишь через две недели на совещании в городской избирательной комиссии. Никаких документов об этом опубликовано не было, уверяет Шуршев, кроме того, пишет, что газеты с обязательным опубликованием решения он не нашел в местной библиотеке.

В поисках документов, необходимых для выдвижения, он пришел 24 июня в местную комиссию, вход в которую был организован в подворотне. Перед закрытой железной дверью стояли, как показалось Шуршеву, школьники. «Охранник пытался не пускать в комиссию, председатель предложила отстоять очередь для знакомства со стендом с документами. Мы не стали стоять, прошли в комиссию, очередь просто разбежалась», – отметил он.

По словам главы петербургского штаба Алексея Навального, части документов на стенде не оказалось, их глава местного избиркома рекомендовала искать будущим кандидатам на сайте, который, однако, уже несколько месяцев не работает.

В жалобе в Центризбирком Шуршев попросил провести проверку законности действий комиссии, оштрафовать членов избиркома за нарушение закона о выборах. В ответ местная администрация округа в группе «ВКонтакте» заявила о «хулиганских инцидентах» и приостановила прием жителей.