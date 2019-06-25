В Финский залив выпустили двух спасённых весной ластоногих. Звери уплывали, не оборачиваясь

Зоозащитники из петербургского Центра реабилитации ластоногих отправили в свободное плавание двух своих подопечных — нерпу Нерву и тюлениху из бухты Окуневая.

О том, что звери покинули свой временный приют в центре помощи сообщили 24 июня. Нерва и Окунева-2 жили под их присмотром с весны. Зверей откормили и выпустили на волю, когда стало ясно, что их самостоятельной жизни в Финском заливе ничего не угрожает.

«Нерпа нам запомнится своей абсолютной уверенностью в том, что у неё девять запасных жизней и тем, что она живёт в неком защитном коконе, придающем ей абсолютную неуязвимость. Наглость и самоуверенность — характерные черты балтийских нерп, а у малышки Нервы они выражены просто запредельно», – рассказывают о животном в Центре. Про серую тюлениху Окуневу-2 там запомнили, что помощь человека она принимала с благодарностью, но привязаться к людям не успела.

Они стали первыми двумя подопечными, которых выпустили на волю в этом году.