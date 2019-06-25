Японцы создали робота-утку, похожего на пылесос. Он поможет бороться с сорняками на рисовых полях

Инженер завода Nissan в Японии создал робота для работы в рисовых полях и назвал его в честь породы утки. Внешне на птицу он не похож.

О разработке сообщает издание The Verge. Робот под названием The Aigamo оснащён двумя винтами, с помощью которых он взбалтывает воду на затопленных рисовых полях и таким образом не даёт сорнякам прорастать. Кроме того, такой процесс насыщает воду кислородом. Насколько он эффективен и будет ли запущен в массовое производство пока неизвестно. Название он получил в честь птицы, которая на протяжении веков помогала фермерам бороться с вредителями и сорняками. Внешне же он больше похож на робот-пылесос, который украшают два глаза. Функциональность у них отсутствует, «утка» перемещается с помощью GPS-датчиков. Весит устройство полтора килограмма.