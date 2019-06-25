«Ребятишкам очень сложно». Министр образования Хакасии перепутала Радищева с Грибоедовым

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина не слишком успешно выступила на местном телевидении. Принимая участие в съемках программы «Киричешки NEWS», она перепутала двух русских писателей — Александра Радищева и Александра Грибоедова.

На это 24 июня обращает внимание телеканал «Дождь». Сам эфир состоялся еще 17 июня, его запись выложена в Интернет. Ведущий Алексей Кириченко обсуждает с министром образования Хакасии ЕГЭ, популярность различных предметов у школьников и многое другое. В частности, ведущий спрашивает у Гимазутиной, проходят ли сейчас в школах книги Радищева.

«Да, «Горе от ума» проходят... Ребятишкам очень сложно. Особенно вот ребята 9-й класс сдавали у нас русский язык... Им достаточно сложно объяснить устаревшие слова», – говорит министр образования Хакасии.

Напомним, автором «Горя от ума» является Александр Грибоедов. А самое известное произведение его тезки Радищева — «Путешествие из Петербурга в Москву», за которое он отправился в ссылку.