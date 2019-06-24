«Я должен сдать мандат, иначе мне переломают ноги». Оппозиционеры борются за право стать кандидатами в муниципальном избиркоме «Морские ворота»

Муниципальная избирательная комиссия округа «Морские ворота» отказалась принимать документы у желающих стать депутатами оппозиционеров. В дело вмешались полиция и двое неизвестных.

Как рассказал «Фонтанке» 24 июня один из координаторов «Объединенных демократов» Андрей Давыдов, в районе 16-17 часов он вместе с коллегами пришел подавать документы. «В избиркоме была организована фейковая очередь, мы заявили, что не уйдем, пока не примут наши документы. Очередь двигалась медленно — по 40 минут у человека документы принимали, хотя это процедура на 5-10 минут», – сообщил он. В процессе споров с избиркомом и желающие стать депутатами, и члены комиссии вызвали полицию, однако на этом приключения оппозиционной команды не закончились. Сергей Винниченко, местный депутат и будущий кандидат, рассказал, что пока члены избиркома вместе с будущими кандидатами уехали писать друг на друга заявления в 31-й отдел полиции, в муниципалитет ворвались двое мужчин и уволокли Винниченко на улицу. «Они держали меня под руки и угрожали: говорили, что я должен сдать мандат, иначе мне переломают ноги», – добавил оппозиционный муниципальный депутат.

После возвращения из полиции оппозиционеры решили заночевать в муниципалитете, чтобы утром стать первыми в очереди на подачу документов.

Ранее Санкт-Петербургская избирательная комиссия обязала местные избиркомы работать без обеда и выходных, до последнего кандидата. В ИКМО «Морские ворота» «Фонтанке» пояснили, что комиссия коллегиальный орган и просто так изменить график приема они не могут.

«Время работы было утверждено на заседании 20 июня еще до того, как Горизбирком принял решение о другом порядке работы. Этот график соответствует всем требованиям Центризбиркома. Внештатных ситуаций и очередей у нас до этого не было», – заявил глава комиссии Сергей Иванов. Помимо выборов в муниципалитете, он также является сотрудником аппарата комитета по законодательству Законодательного собрания, который возглавляет депутат от «Единой России» Денис Четырбок.