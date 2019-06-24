Сына Аркадия Ротенберга опять позвали играть в хоккей в Канаду. Отец по-прежнему не увидит его игру из-за санкций

Хоккейный клуб «Торонто Мейпл Лифс» пригласил российского нападающего Павла Ротенберга, сына миллиардера Аркадия Ротенберга, в тренировочный лагерь новичков. Имя 19-летнего игрока значится в списке приглашенных, опубликованном 24 июня на официальном сайте команды. Отметим, что такой чести хоккеист удостаивается второй год подряд.

Начало сезона 2018/19 Павел Ротенберг провел в команде «Брукинс Близзард», выступающей в американской юниорской лиге NAHL. Нападающий сыграл семь матчей, забросив две шайбы. После этого вернулся в петербургское «Динамо» в ВХЛ (второй по силе дивизион российского хоккея), за которое успел провести 25 матчей, забросить две шайбы и набрать показатель полезности «-1». В плей-офф ВХЛ он провел пять встреч, забив один гол.

Добавим,что, как и в прошлом году, Аркадию Ротенбергу не удастся посмотреть на игру сына в Северной Америке: бизнесмен продолжает находиться под персональными санкциями США и Евросоюза.