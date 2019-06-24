Происшествия
За поджог Успенской церкви в Кондопоге подростка отправили на принудительное лечение
Кондопожский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику подростка, который год назад поджег деревянную церковь.
О приговоре 24 июня сообщает республиканская прокуратура. Уголовное дело об умышленном поджоге было возбуждено в августе прошлого года после пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Она сгорела полностью, ущерб оценён как значительный, однако сумма не называется. На ее восстановление правительством было выделено 8 млн рублей, ещё шесть собрано благотворительной организацией.
Психическое расстройство 15-летнего подростка было выявлено экспертизой минувшей зимой. Отмечается, что мальчик рос в благополучной семье.
Справка:
Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.
Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.