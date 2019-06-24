За поджог Успенской церкви в Кондопоге подростка отправили на принудительное лечение

Кондопожский городской суд отправил на принудительное лечение в психиатрическую клинику подростка, который год назад поджег деревянную церковь.

О приговоре 24 июня сообщает республиканская прокуратура. Уголовное дело об умышленном поджоге было возбуждено в августе прошлого года после пожара в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге. Она сгорела полностью, ущерб оценён как значительный, однако сумма не называется. На ее восстановление правительством было выделено 8 млн рублей, ещё шесть собрано благотворительной организацией.

Психическое расстройство 15-летнего подростка было выявлено экспертизой минувшей зимой. Отмечается, что мальчик рос в благополучной семье.