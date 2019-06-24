Британским пожарным пришлось бить стекло, чтобы достать из машины запертого ребенка. Малыш провел на жаре больше часа

Пожарные в городе Саффрон Уолден, графство Эссекс, Великобритания, вызволили из автомобиля полуторагодовалого мальчика. Ребенок более часа находился один в машине на 25-градусной жаре.

Пожарным пришлось разбить стекло водительской двери Nissan X-Trail, чтобы проникнуть внутрь и освободить плачущего малыша, сообщает Metro. Мать ребенка появилась лишь спустя некоторое время, в сопровождении другого мальчика, видимо, старшего брата малыша.

Полиция и спасательные службы Британии с недавних пор получили право в случае необходимости без дополнительного ордера проникать в закрытые автомобили, чтобы освободить запертых там детей и животных. К сожалению, случаи, когда спасателям приходится пользоваться этим правом, нередки.

Так и в данной ситуации, мать оставила малыша как минимум на час (судя по парковочному талону). К счастью, прохожие услышали плач ребенка и вызвали полицию и спасателей. Помощь подоспела вовремя, и медицинского вмешательства не потребовалось.

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Представитель спасательных служб города Саффрон Уолден заявил, что им приходилось вызволять запертых в автомобилях животных, но ребенка они спасали впервые. Оставлять детей в автомобиле на жаре, даже на небольшой, крайне опасно – это может привести к серьезным последствиям вплоть до смертельного исхода.

Согласно исследованиям, проведенным организацией Child Safety Europe, температура внутри салона автомобиля, оставленного на солнце, может подниматься на 10-15 градусов каждые 15 минут, и даже открытые окна не помогают её достаточно снизить. Даже если снаружи воздух всего 22 градуса по Цельсию, салон может нагреться до 47 градусов всего за час.