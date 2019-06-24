Советник президента США по нацбезопасности обсудил с секретарем Совбеза РФ Украину. Встреча в Израиле длилась более полутора часов

В Израиле 24 июня прошла встреча советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Как пишет «Интерфакс», она продолжалась более полутора часов.

После завершения встречи Болтон кратко описал ее содержание в своем Twitter.

Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr — John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 июня 2019 г.

«Встретился с моим российским коллегой Николаем Патрушевым в Иерусалиме сегодня. Мы вместе с нашими командами обсуждали Украину, контроль над вооружениями, Венесуэлу и другие вопросы. С нетерпением ожидаю завтра историческую трехстороннюю встречу с нашим израильским коллегой Меиром Бен-Шаббатом, посвященную региональной безопасности на Ближнем Востоке», – написал Болтон.

Напомним, основной темой этой встречи должна стать ситуация в Сирии и военное присутствие Ирана в этой стране.