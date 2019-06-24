Daimler теряет деньги из-за подозрений в сговоре с Volkswagen. «Дизельгейт» настигает даже тех, кто в нем не замешан напрямую

Немецкий автоконцерн Daimler обнародовал заявление о том, что ожидает сокращения прибыли в 2019 году на сотни миллионов евро. Такой спад компания связывает с результатами «дизельгейта». При этом напрямую в скандале компания не замешана.

Daimler утверждает, что «различные текущие правительственные расследования и меры, предпринимаемые в связи с ними», значительно повлияют на прибыль компании во втором квартале года, сообщает 24 июня CNN Busness. Компания ожидает увеличения расходов, связанных с этим делом, и общая прибыль в 2019 году, скоре всего, будет находиться «на уровне прошлого года».

Все немецкие автопроизводители, начиная с 2015 года, находятся под пристальным вниманием властей в связи с подозрением в фальсификации экологических тестов дизельных двигателей, на которых попался Volkswagen. Но расследование не ограничивается только «дизельгейтом» – прокуроры заинтересовались и другими аспектами взаимоотношений между немецкими автоконцернами, которые формально являются конкурентами, а на самом деле пронизаны родственными связями в самом прямом смысле.

Более того, расследование уже вышло на международный уровень, и в апреле Еврокомиссия заявила о подозрениях в сговоре между Volkswagen и Daimler (а также BMW): якобы они в период с 2006 по 2014 годы договаривались намеренно тормозить внедрение технологий, способствующих очистке выбросов. Тогда же Daimler заявлял, что «активно сотрудничает» с Еврокомиссией и не ожидает в отношении себя никаких штрафных санкций.

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Новый глава Daimler, швед Ола Каллениус, несмотря на то, что скептически относится к столь высоким темпам «электрификации» автопарка, вынужден будет в условиях недополученной прибыли искать средства на продолжение работ по переводу модельного ряда на электротягу. Дизельгейт и последовавшие расследования лишь подгоняют этот процесс, заставляя компании принимать все более амбициозные планы.

Daimler намерен уже к 2022 году выпустить не менее 130 моделей электрифицированных автомобилей, а к 2025 году полностью прекратить производство автомобилей с ДВС, перейдя на гибриды и электрокары.