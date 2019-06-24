Рыдающий над Парнасом Цезарь исчез. Бюст простоял сутки

От головы римского императора Юлия Цезаря на Парнасе, куда его поставил плакать над инфраструктурой микрорайона петербургский художник, остался только белый постамент.

Фото опустевшего столба на улице Валерия Гаврилина на Парнасе выложили в группе микрорайона «Вконтакте» вечером 24 июня. Осталась только надпись «Красоту спасёт Рим» и одинокая синяя полоса, которой ещё несколькими часами ранее продолжались слезы из императорских глаз.

Бюст на Парнасе появился минувшим днём. Художник объяснил свой замысел тем, что Римская империя была великой в том числе благодаря развитой инфраструктуре, чего, по мнению автора, нельзя сказать про Парнас.