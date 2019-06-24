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Происшествия
24.06.2019 22:27
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В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

За прошедшие выходные, 22 и 23 июня, в Петербурге и Ленобласти произошло 716 дорожных аварий. И хоть большинство ДТП случилось в городе на Неве (разница – почти в три раза), но пострадавших оказалось больше в области. Все погибшие – также жертвы областных аварий.

Как сообщает 24 июня Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО, на дорогах Петербурга за выходные было зафиксировано 530 ДТП, в 21-й из которых пострадали люди. Травмы получили 28 человек, среди которых шестеро детей. Так, на Русановской улице под колеса автомобиля попал 3-летний мальчик. Ребенок гулял с матерью на детской площадке.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

На Поклонногорской улице вечером 23 июня произошло уже далеко не первое за последнее время ДТП с велосипедистом на пешеходном переходе. Мужчина переезжал дорогу по «зебре» и попал под автобус. К счастью, он выжил, хоть и госпитализирован в тяжелом состоянии, а вот 20 июня на проспекте Сизова такой маневр стал для велосипедиста смертельным.

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Не обошлось и без аварий с мотоциклистами. Около полудня у дома 109 по набережной реки Фонтанки столкнулись автомобиль Opel под управлением 50-летней женщины и 65-летний мужчина на мотоцикле, сообщает отдел пропаганды УГИБДД. Оба водителя получили травмы средней тяжести.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

Произошедшее заснял на видеорегистратор ехавший за мотоциклом автомобилист. На записи, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», видно, что байкер, съезжая с моста, попытался проскочить на «красный». «Опель» после столкновения вынесло с дороги на тротуар и газон, где он врезался в дерево.

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Видео: «Дорожный инспектор»/vk.com

Автомобилисты тоже не спешили друг друга пропускать по правилам. Около половины шестого утра 23 июня на пересечении проспекта Маршала Жукова и Дороги на Турухтанные острова 29-летний водитель автомобиля Volkswagen Polo не предоставил преимущества в движении Chevrolet Cruze. В результате водитель «Фольксвагена» получил тяжелые травмы, а мужчина на «Шевроле» – средние, сообщает ГИБДД.

Затем в районе 20:50 у дома 67 по Горскому шоссе 19-летний водитель «Опеля» не пропустил ехавший по главной Renault Megane под управлением 34-летнего мужчины, пишет «Дорожный инспектор» со ссылкой на районный отдел ГИБДД. «Рено» в итоге вылетел с дороги в кусты. К счастью, в аварии никто не пострадал.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

А вот ДТП, произошедшее утром 22 июня на перекрестке проспекта Маршала Блюхера с Лабораторной улицей без пострадавших не обошлось. Нетрезвая девушка на Range Rover въехала в Hyundai Solaris, остановившийся на «красный», а затем – в столб. Травмы получили оба водителя.

В Ленинградской области инспекторы ДПС зафиксировали за выходные 186 дорожных аварий. Пострадавшие были в 24-х случаях. Всего травмы получили 40 человек, шестеро из которых дети. Три человека погибли.

Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Одна из смертельных аварий произошла вечером 23 июня на федеральной автодороге Петербург – Псков. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД, около 18:30 на 150-м километре трассы 24-летний водитель молоковоза КАМАЗ при повороте налево не пропустил легковой автомобиль Toyota.

В результате ДТП водитель легковушки, мужчина лет 50-ти на вид, погиб на месте.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

А несколькими часами ранее на том же Киевском шоссе, тоже в Лужском районе, произошла массовая авария. По данным ГИБДД, около 13:30 на 102-м километре трассы столкнулись пять легковушек. В результате в больницу с легкими травмами увезли двоих.

За день до этого серьезная авария произошла на другой федеральной трассе – «Скандинавии». Около 11:05 на 128-м километре дороги столкнулись автомобиль BMW под управлением 50-летнего мужчины и Renault, за рулем которого был мужчина 78-ми лет, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на ОБ ДПС №2 ГИБДД. Травмы получили водитель «Рено» и его 76-летняя пассажирка. Обоих в состоянии средней тяжести доставили в больницу Выборга.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

Тем же днем около 16:45 на 121-м километре автодороги «Зуево – Новая Ладога» 61-летний водитель «Форда» не пропустил ВАЗ-2115, сообщают в ГИБДД. В результате погибла пассажирка «Лады». Водитель отечественной машины и двое других его пассажиров – мужчина и женщина – были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

А ночью 23 июня в Мурино пострадали двое на мотоцикле. Около 3:25 у дома 89 по Шоссе в Лаврики 28-летний мужчина на мотоцикле Honda столкнулся с попутным автомобилем Skoda под управлением 22-летнего парня. Мотоциклист и его пассажир, мужчина лет 25-30, были госпитализированы с различными травмами.

В Петербурге не проскочил мотоциклист, в Ленобласти КАМАЗ не пропустил легковушку. Второе закончилось летально

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