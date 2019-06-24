Двое подростков перебегали КАД. Одного в воздух подбросил «Форд»

В тяжёлом состоянии в больнице вечером 24 июня оказался ребенок после столкновения с машиной на кольцевой автодороге в Петербурге. Как дети попали на трассу, пока неизвестно.

Об аварии сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД. Дети перебегали КАД на 52 км внутреннего кольца, у развязки с Мурманским шоссе. Около шести часов вечера одного из подростков сбил «Форд», управлял которым 23-летний молодой человек. Мальчика 13-ти лет увезли в больницу в тяжёлом состоянии, его друг не пострадал.