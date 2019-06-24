СМИ: В центре Москвы прохожих опаивают отравленной газировкой и грабят. Известно о 24 жертвах

Как минимум 24 человека за последний месяц были отравлены газировкой с неизвестным психотропным веществом и ограблены в центре Москвы. Об этом 24 июня пишет The Village.

Известно о нападениях с 11 мая по 21 июня. Злоумышленник, который иногда работал вместе с девушкой, рассказывал, что он из Нальчика, представлялся разными именами и предлагал незнакомым людям выпить — кому-то газировки, кому-то — вина. Итог был один — госпитализация, многие жертвы впадали в кому.

Одной из пострадавших оказалась фоторедактор The Village Людмила Чижова. После того, как ее с двумя друзьями неизвестный угостил «Фантой», она пришла в себя спустя три дня в Боткинской больнице. Девушка находилась в коме на искусственной вентиляции легких. Двое ее друзей оказались чуть крепче и пришли в себя спустя сутки. Причем, как выяснили журналисты, злоумышленника задержали на месте — прохожие обратили внимание на то, как он пытался ограбить уже бесчувственные тела выпивших «газировки». Однако на мужчину завели только уголовное дело о краже и отпустили под подписку о невыезде.

The Village нашел еще несколько жертв злоумышленника — в том числе, бывшего ведущего MTV Михаила Рольника. В выписках из больниц указано, что пострадавшие были отравлены «неизвестным психотропным веществом», которое вызывает угнетение дыхания.