На Васильевском острове может появиться новая пешеходная зона

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов в ходе инспекции Василеостровского района поручил создать новую пешеходную зону возле рынка. Об этом сообщили в Смольном 24 июня.

Зона, свободная от автомобилей, расположится в Волжском переулке, возле Андреевского рынка, который сейчас проходит реконструкцию — она должна завершиться осенью 2019 года.

«Основная цель реконструкции – создание новой модели общественного пространства, которое вместит торговую зону, кафе, площадки для проведения концертов и фестивалей. Городу нужны современные комфортные рынки», – заявил Беглов.

Напомним, Андреевский (Василеостровский) рынок расположен в историческом здании на Большом проспекте, он занимает площадь более 2 тыс. кв.м. На этом месте находился первый рынок в Петербурге.