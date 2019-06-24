В Тбилиси продолжаются акции протеста. Уступки властей оппозицию не успокоили
У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси вечером 24 июня снова проходит акция протеста. Как сообщает «Спутник. Грузия», движение по проспекту закрыто.
Напомним, днем глава правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, как и требовали протестующие. Вышедшие на площадь грузины заявили, что это положительный шаг, однако расходиться они не собираются, пока в отставку не будет отправлен глава МВД Георгий Гахария. Они выпускают в небо воздушные шары и играют музыку, чтобы подчеркнуть, что протест – мирный.
Справка:
Многотысячные акции протеста начались в Тбилиси 20 июня. В результате столкновений с полицией пострадали более 200 человек. Волнения были спровоцированы участием российской делегации в сессии Межпарламентской ассамблеи православия, во время которой депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента Грузии.
Авиасообщение между Россией и Грузией будет разорвано 8 июля согласно указу, который подписал Владимир Путин 21 июня. Решение главы государства объясняется «отдельными мерами по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что запрет будет действовать до нормализации ситуации в Грузии.