В Тбилиси продолжаются акции протеста. Уступки властей оппозицию не успокоили

У здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси вечером 24 июня снова проходит акция протеста. Как сообщает «Спутник. Грузия», движение по проспекту закрыто.

Напомним, днем глава правящей партии Бидзина Иванишвили заявил, что выборы в парламент Грузии в 2020 году пройдут по пропорциональной системе, как и требовали протестующие. Вышедшие на площадь грузины заявили, что это положительный шаг, однако расходиться они не собираются, пока в отставку не будет отправлен глава МВД Георгий Гахария. Они выпускают в небо воздушные шары и играют музыку, чтобы подчеркнуть, что протест – мирный.