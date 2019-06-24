Италия победила Швецию на выборах страны-хозяйки Олимпиады-2026

Стали известны результаты выборов страны-хозяйки зимней Олимпиады-2026. Со счётом 47 голосов из 82 победила заявка двух итальянских городов — Милана и Кортина-д'Ампеццо.

В проигравших оказалась Швеция, которой достались 34 голоса. 1 голос признан недействительным.

Results of the election for the Host City of the Olympic Winter Games 2026 #134IOCSession #WinterOlympics pic.twitter.com/zZ3AlptZIC — IOC MEDIA (@iocmedia) 24 июня 2019 г.

Италия принимала Олимпийские игры трижды: в 1956 году зимний турнир прошёл в Кортина-д'Ампеццо, в 2006-м в Турине, а в 1960-м прошли летние Игры в Риме.