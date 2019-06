Италия победила Швецию на выборах страны-хозяйки Олимпиады-2026

Стали известны результаты выборов страны-хозяйки зимней Олимпиады-2026. Со счётом 47 голосов из 82 победила заявка двух итальянских городов — Милана и Кортина-д'Ампеццо.

В проигравших оказалась Швеция, которой достались 34 голоса. 1 голос признан недействительным.

