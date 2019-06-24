Коллекцию автомобилей сына африканского диктатора продадут с молотка. Примерная цена - 12 миллионов евро

Коллекция из 25-ти экзотических автомобилей, включающая Aston Martin One-77, Bugatti Veyron, Ferrari LaFerrari, Koenigsegg One: 1, Lamborghini Veneno Roadster и McLaren F1, будет продана с акуциона швейцарскими властями. Эта коллекция принадлежала вице-президенту Экваториальной Африки и по совместительству сыну диктатора этой страны Теодоро Нгема Обианг Мангу.

Коллекция была арестована в результате совместных действий швейцарской и французской полиции в рамках расследования дел о коррупции и растратах против самого Мангу и его отца Мбасого, пишет 24 июня Which Car. Мбасого правит страной под названием Экваториальная Африка с 1979 года – рекордный срок даже для африканских диктаторов.

Несмотря на то, что Экваториальная Африка богата нефтью, это одна из беднейших стран на континенте. Но как отец, так и сын были страстными коллекционерами сверхдорогих автомобилей. В 2011 году французские власти арестовали целый гараж редких машин, принадлежавший отцу Мангу.

Через два года коллекцию также продали с аукциона. Тогда за два Bugatti Veyron, Bentley, Ferrari, Porsche, Maserati, Rolls-Royce и Maybach полиция Франции выручила всего лишь 4 миллиона евро.

Реклама





Теперь же «улов», по оценке экспертов, тянет как минимум на 12 миллионов евро. Самые дорогие автомобили в ней, по сведениям аукционного дома Bonhams, – это, бесспорно, Lamborghini Veneno Roadster, чья оценочная стоимость (эстимейт) составляет от 4,5 до 5 миллионов евро, поскольку выпущено их было всего девять штук; Ferrari La Ferrari с его «нормальной» ценой в 2 миллиона и один из шести существующих экземпляров Koenigsegg One:1 с эстимейтом в два миллиона. На этом фоне Bugatti Veyron с ценой в 600 – 800 тысяч долларов смотрится просто дешевкой.

В 2017 году Теодоро Нгема Обианг Мангу был признан французским судом виновным в растрате, и теперь аукционный дом Bonhams выставит захваченные швейцарцами автомобили на торги. Интересно, что все автомобили будут проданы без предварительного залога. Сам аукцион намечен на 27-28 сентября и пройдет в Женеве в закрытом клубе Bonmont Golf & Country Club.