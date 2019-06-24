На Чкаловском с фасада доходного дома Смирнова рухнула лепнина. Здание уже в лесах

Кусок бетона упал с последнего этажа жилого дома в Петроградском районе Петербурга. Летели осколки недолго и, к счастью, никого не задели.

О том, что на Петроградской стороне разваливается дом, вечером 24 июня сообщили очевидцы. Сотрудники МЧС и полиции перекрыли Чкаловский проспект, но вскоре стало ясно, что опасности для горожан нет.

Как сообщили «Фонтанке» в жилищном комитете Петербурга, дом 34 по Чкаловскому проспекту затянут лесами, потому что фасад находится на капитальном ремонте. Рабочие подрядных организаций простукивают стены, чтобы выявить слабые места, однако обрушение с процедурой не связано. Декоративная плита, по предварительной информации, упала самостоятельно. Пролетела она около полуметра и приземлилась на леса. Сейчас остатки плиты полностью демонтируют, осколки никого не задели.

Доходный дом Смирнова был построен в 1904 году по проекту архитектора Ипполита Претро. Не является объектом культурного наследия.