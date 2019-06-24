Бывшего областного вице-губернатора Коваля отпустили домой, его камера в изоляторе на Шпалерной опустела

Следствие изменило меру пресечения экс-чиновнику из правительства Ленинградской области Олегу Ковалю. Обвиняемый покинул изолятор в Петербурге.

О том, что Коваля отпустили на свободу, 24 июня сообщает издание 47News. После того, как он признал вину и выплатил 21 млн рублей, следствие сочло, что ограничить его можно и подпиской о невыезде. В изоляторе на Шпалерной улице экс-чиновник провел пять месяцев.

Коваль договорился с ФСБ на прошлой неделе, издание предсказывало вероятность его близкой свободы. В изоляторе бывший вице-губернатор по ЖКХ Ленобласти оказался по обвинению в мошенничестве. Он признал вину в том, что в 2013 году, возглавляя дочернюю компанию Газпрома, подписал лукавый договор на строительство двух эксплуатационных баз в Вологодской области. Компания получила деньги, не сдала объект и ликвидировалась.