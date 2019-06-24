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Власть
24.06.2019 19:30
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«Как ингуш, как патриот, как боевой офицер». Глава Ингушетии попросил Путина отправить его в отставку

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров попросил президента России Владимира Путина отправить его в отставку. Заявление Евкурова опубликовано вечером 24 июня на официальном сайте Республики Ингушетии.

«Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены. Каждый из нас стоит перед выбором – личные интересы или интересы Республики. И каждый, я подчеркиваю, каждый поступает в соответствии со своим воспитанием, своими идеалами. Призываю все заинтересованные стороны сделать свой выбор. Я свой выбор сделал. Как ингуш, как патриот, как боевой офицер, дававший присягу защищать Родину, я принял решение обратиться к Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину с просьбой о досрочном сложении с меня полномочий главы Республики», – пишет Евкуров.

Он также напомнил, что руководил Ингушетией в течение 11 лет.

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«За эти годы мы вместе с вами проделали огромный путь. Совместно с органами правопорядка мы победили такое явление как терроризм, минимизировали экстремизм. И самое главное, добились мира. Мы потеряли на этом пути многих достойных сынов, настоящих патриотов нашего народа (вечная память погибшим)», – сказал Евкуров и напомнил, что официально срок его полномочий истекает лишь в 2023 году.

Кто может дальше исполнять обязанности главы Ингушетии пока неизвестно. Пресс-секретарь Юнус-Бека Евкурова на соответствующий вопрос «Фонтанки» ответила кратко. «Я откуда знаю», – сказала представитель уходящего главы региона.

Ситуация в регионе остаётся напряжённой последние 9 месяцев после того, как власти Ингушетии и Чечни в сентябре 2018 года договорились провести новую границу между субъектами федерации. После этого десятки тысяч жителей Ингушетии несколько недель не покидали улицы Магаса, требуя пересмотра решения. Они утверждали, что в пользу Чечни отторгаются десятки тысяч гектаров земли.

Попытки проведения республиканского референдума не увенчались успехом. Решение Конституционного суда республики, который признал процедуру утверждения соглашения региональным парламентом незаконным, Юнус-Бек-Евкуров не признал. Конституционный Суд РФ по его заявлению не нашел нарушений в процедуре ратификации соглашения с Чечнёй.

После столкновения силовиков с участниками протестов в начале апреля 2019 года все лидеры общественного мнения, которые выступали против политики Евкурова оказались либо в подполье, либо арестованными как фигуранты уголовного дела о массовых беспорядках.

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