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Недвижимость
24.06.2019 22:29
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Один против градозащитников не «Воин-В». Почему суд не поверил реноваторам

У работающей в квартале Ульянка в Петербурге компании «Воин-В» не получилось наказать рублём градозащитников, которые оспаривали разрешение на строительство домов в рамках реновации и тормозили стройку.

Один против градозащитников не «Воин-В». Почему суд не поверил реноваторам

Олег Глущенко//Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС

«Воин-В» потерпел неудачу в попытке взыскать с градозащитников 3,5 млн рублей за дольщицу, которая через суд вернула себе деньги и отказалась от квартиры, и за простой своего подрядчика, который, как считают ответчики, аффилирован с реноватором.

Конфликт вокруг реновации кварталов в Ульянке длится уже десяток лет. Местные жители называют программу сноса хрущевок обычной «уплотниловкой», резюмируя, что компания «Воин-В» успела сдать три дома, еще два — в процессе возведения и так и не снесла ни одной хрущевки. Отдельный момент — соседство стройки и федерального памятника — дачи Чернышева, которая располагается в парке Александрино.

Ответчиками по иску выступили юрист Владимир Чернышев, член национального комитета ИКОМОС, Россия  Николай Лаврентьев, Илья Попов и Наталья Баланюк, жительница дома, чьи окна теперь буквально упираются в новостройку «Воина-В».

Компания потребовала с группы петербуржцев 3,54 млн рублей. Ответчики изначально уверяли, что иск составлен «крайне безграмотно». Убытки застройщик насчитал, сложив неустойку подрядчику и выплаты дольщице, которой компания на тот момент не имела права продавать квартиру.

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Солидарную вину за происходящее «Воин-В» попробовал возложить на ответчиков, по ходатайству которых суд наложил обеспечительные меры в виде приостановления разрешения на строительство жилого дома по адресу проспект Стачек, участок 249.1. Однако Чернышева среди заявителей ходатайства не было, и исковые требования пришлось корректировать прямо по ходу заседания. Претензии к юристу-градозащитнику были сняты, и ответственность суду было предложено распределить между тремя оставшимися истцами — по 1,18 млн рублей с носа.

Что касается сути требований, то «Воин-В» 8 февраля 2017 года заключил договор долевого участия на однокомнатную квартиру в строящемся доме по адресу проспект Стачек, участок 249.1 (у дома 220, корпус 3) с Татьяной С.

Делать этого застройщик уже не имел права: за шесть дней до этого суд по ходатайству градозащитников наложил обеспечительные меры в виде  приостановления разрешения на строительство, одного из документов, на основании которого заключается договор долевого участия (ДДУ). Фактически, это накладывало на застройщика запрет в привлечении средств дольщиков. Узнав, что стройка не ведется, дама потребовала деньги обратно — 1,7 млн рублей, которые успела внести в рамках ДДУ, и 138 тысяч рублей процентов за пользование средствами. Но смогла вернуть средства только после обращения в суд, причем представитель ответчика, как говорится в решении Приморского районного суда, изначально просил отказать в удовлетворении требований. В январе 2018 года райсуд постановил удовлетворить требования дольщицы.

В Кировском районном суде 24 июня представитель «Воина-В» Наталья Кучеревченко заявила, что застройщик якобы узнал об обеспечительных мерах спустя пять дней после заключения ДДУ с Татьяной С.

Николай Лаврентьев попросил уточнить, за какую сумму застройщик в итоге продал квартиру, от которой отказалась дольщица, и по какой стоимости. Его оппонент пояснила, что на момент подачи иска недвижимость не была реализована. «Вы хотите с нас взыскать стоимость квартиры, которую «Воин-В» не потерял?» – уточнил градозащитник.

Попытка же компенсировать 905 тысяч рублей, уплаченные «Воином-В» в рамках разбирательств в арбитраже в пользу подрядчика, компании «Небострой», также оказалась неудачной.

«Трехсторонний договор от 2012 года заключили ЖК «Стройэкипаж» в качестве заказчика, «Воин-В» как собственник участка и «Небострой» — как генподрядчик. «Небострой» по идее должен был предъявлять требования к заказчику. Но у них есть вызывающее у нас сомнения дополнительное соглашение, на основании него ответственность перенесли на «Воин-В», попросив взыскать около 5 млн рублей за простой строительной техники в течении 575 дней. Суд тогда удовлетворил это требование только за 181 день, на 905 тысяч рублей», – рассказал Лаврентьев «Фонтанке» после заседания.

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По утверждению градозащитников, «Небострой» аффилирован с Глущенко. Если верить базе СПАРК, бизнесмен — 100% владелец ООО «ЖЭС «Чистые пруды». Этой компаний, а также ООО «УК «Новый взгляд» руководит некий Валерий Липартов. Собственницей УК является Валентина Павлова, она – хозяйка «Небостроя». Глущенко и Павлова были в течение почти 10 лет были совладельцами «Чистых прудов» на паритетных началах.

Главный аргумент реноватора сводился к якобы злоупотреблению ответчиков правом. К слову, истцы трижды оспаривали выдачу разрешения на строительство на участке 249.1 в Ульянке. В процессе им удалось понизить высоту с 80 до 30 метров, в последний раз градозащитники получили отказ. Дискуссия развернулась вокруг пяти метров «сверху», отведенных под локальные доминанты — разнообразные башенки и шпили, которыми компания может «бонусом» надстраивать здание. По мнению «Воина-В», после того, как высоту снизили до 30 метров с доминантой в 35 метров, вопрос должен был быть исчерпан.

Ответчики напомнили, что оспаривали согласование комитета по охране памятников, в котором говорили об охраняемой доминирующей роли усадьбы Черышева в Александрино, а не о 30-метровой высоте новостройки. «Суд там указал, что доминирующая роль нарушена», – добавил один из ответчиков.

Представитель застройщика охарактеризовала истцов «профессиональными градозащитниками», и это звучало чуть ли не как оскорбление. «Помимо судебных процессов с нами у группы ответчиков есть суды с другими застройщиками», – заявила представитель истца, попросив суд в качестве доказательства приобщить к делу копию газеты «Вестник народной свободы», где «имеются комментарии Владимира Чернышева, Николая Лаврентьева и где речь идет о многих объектах строительства Санкт-Петербурга. Мы не единственные, кто судится с данными лицами», – добавила она.

«Мы хоть раз обращались с иском к застройщикам?», – удивился Чернышев.

«Ну, я имела ввиду по объектам строительства других застройщиков. Может быть, некорректно было сформулировано... вы судились с госорганами, с КГА, с ГАСН, но за каждым таким судебным спором стоял определенный застройщик».

«А это неправомерные действия то, что мы обратились в суд?», – осведомился юрист.

Представитель застройщика подвох не почувствовала и послушно ответила: «Это ваше право».

«То есть это действия правомерные?» – уточнил уже бывший ответчик.

«Ну, учитывая, что вы это делали уже в третий раз ... данный процесс являлся злоупотреблением правом с вашей стороны», – заявила юрист «Война-В».

Как этот аргумент должен был убедить суд, что они же являются ответственными за неправомерные действия застройщика, осталось неясным — Кучеревченко журналистам комментировать процесс отказалась. Однако Чернышев на заседании напомнил – Конституционный суд еще в 2010 году определил, что сохранение объектов культурного наследия затрагивает права каждого гражданина России вне зависимости от места его жительства, а забота о сохранении памятников — обязанность каждого, если, конечно, верить Конституции.

«В удовлетворении искового заявления отказать», – постановила судья. Кто-то крестился, в рядах слушателей раздалось тихое «Ура!».

Напомним, что в программе развития застроенных территорий в Петербурге участвуют две компании – «СПб Реновация» и «Воин-В». Первый инвестор смог в судебном порядке добиться продления договоров с городом еще на 10 лет. Второй застройщик потерпел неудачу, рассматривать его жалобу на отказ утверждения мирового соглашения со Смольным не стал Верховный суд.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»

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