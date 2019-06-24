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Власть
24.06.2019 19:04
Печать

СМИ: В ФСБ готовятся кадровые перестановки. Свой пост может оставить Иван Ткачев, который руководил операциями против губернаторов, Улюкаева и Арашуковых

В ближайшее время свой пост может покинуть начальник Управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Иван Ткачев. Об этом 24 июня пишет «Росбалт» со ссылкой на свои источники в спецслужбах. 

Как напоминает издание, именно Ткачев в качестве главы 6-й Службы ФСБ, а затем Управления «К» руководил рядом громких спецопераций. В частности, речь идет о задержании руководителя главка ГУЭБиПК МВД РФ Дениса Сугробова; деле губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина; деле чиновников из Коми (в том числе главы республики Вячеслава Гайзера); задержаниях губернатора Кировской области Никиты Белых, министра Алексея Улюкаева и сенатора Рауфа Арашукова.

С таким послужным списком у Ткачева есть все шансы перебраться на руководящую должность в инспекторское управление ФСБ, рассказали источники «Росбалта».

Причем в перспективе в службе могут произойти и более серьезные изменения. Службу может покинуть старожил Сергей Смирнов, который с 2003 года является первым замдиректора ФСБ. В октябре 2020-го ему исполнится 70 лет. 

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На его место источники «Росбалта» прочат нынешнего начальника Ткачева Сергея Королева, который руководит Службой экономической безопасности ФСБ. Королева же сменит на его посту нынешний заместитель — Сергей Алпатов.

Напомним, ранее свой пост оставил руководитель Управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков, который стал замруководителя Службы контрразведки. Нового главу УСБ пока не назначили. Именно эта служба руководила операцией по задержанию начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина и его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова. Во время обысков у чекиста нашли денег и ценностей на 12 млрд рублей.

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