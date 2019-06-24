«А где Света?» Блэкаут на Петроградской вызвал транспортный коллапс

Аварийное отключение электричества на Петроградской стороне вечером 24 июня добавило проблем автомобилистам в вечерний час пик. На дорогах не работали светофоры и стояли трамваи.

По данным «Яндекс.Пробок», загруженность дорог Петербурга доросла уже до 7 баллов. В Петроградском районе стоит Кронверкская набережная, которая все еще односторонняя, сильные заторы на Петровской набережной, улице Куйбышева, проспекте Медиков, Большой Пушкарской, Большой проспекте П. С. и, конечно, на Каменноостровском проспекте.

Из-за блэкаута не работали светофоры, из-за чего особенно плотно на перекрестке Каменноостровского с Малым и Левашовским проспектами.

Реклама





В пресс-службе «Горэлектротранса» «Фонтанке» рассказали, что встали два трамвайных маршрута – № 6 и № 40 – и четыре троллейбусных: № 1, 9, 31 и 34. В настоящее время идет работа по переключению на резервные схемы питания.

Метрополитен же работал в штатном режиме. Как сообщили в пресс-службе подземки, электричество только «поморгало» минуты две в вестибюлях, все станции работают.

Напомним, что на подстанции на улице Рентгена вечером 24 июня произошла авария, из-за которой электричество оказалось отключено в половине района. Вернуть электроснабжение сотрудникам "Ленэнерго" удалось к 18:23.