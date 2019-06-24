Блэкаут на Петроградской продлился около часа. Петербуржцам вернули свет

Электроснабжение Петроградской стороны восстановлено. Об этом 24 июня сообщили «Фонтанке» в «Ленэнерго».

Там уточнили, что «с 18:23 все потребители получают электроэнергию в полном объеме». Таким образом, без света жители Петроградской стороны пробыли около часа.

Свет отключился около половины шестого вечера на подстанции №165 на улице Рентгена. Без света осталась примерно половина района, отключились светофоры и встали трамваи. В этом году «Ленэнерго» планировало отремонтировать на подстанции трансформаторы.