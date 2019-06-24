АСИ — находка для шпиона. Почему не всякое благоустройство Кронштадта одинаково полезно

Агентство стратегических инициатив засветило секретные объекты Минобороны и выявило масштабное нарушение закона со стороны военнослужащих в Кронштадте.

фото: Агентство стратегических инвестиций

«Первая в России карта городских сообществ», как ее назвали авторы, была показана в рамках Петербургского международного экономического форума. Практику «визуализировать различные целевые группы жителей и их интересы в городе» обкатали на Кронштадте. Предполагается, что правительственное АСИ продолжит «работы по картированию сообществ российских городов». «Фонтанка» считает своим долгом предупредить — мониторинг GPS-сигналов и последующая публикация занимательных картинок служат службу внешним разведкам. Польза заключается в том, что руководству Минобороны следует увидеть, как личный состав относится к закону о запрете смартфонов.

Туристический потенциал Кронштадта последнее десятилетие пытаются раскопать сотнями проектов разной степени крупности. Один из таких – «Реконструкция форта РИФ», что входит в программу правительственного Агентства стратегических инициатив (АСИ) «100 городских лидеров». Карту городских сообществ на прошедшем в начале июня ПМЭФ презентовала руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева. «Особый интерес на карте вызывает распределение молодежных и детских локаций в этом городе», – сказала она.

Как пояснила Татьяна Журавлева «Фонтанке», в основу исследования легли данные сотового оператора «Билайн», который выступает партнером АСИ. Оператор сообщил, сколько в Кронштадте абонентов в возрасте от 18 до 22 и от 22 до 28 лет, а затем предоставил трафик распределения их по городу. «Дальше туда накладываются еще несколько слоев: информация с TimePad (онлайн-сервис организации событий), афиша, соцсети (по геометкам) «ВКонтакте», «Фейсбук» и «Инстаграм». То есть это совокупность анализа больших данных», – перечислила Журавлева.

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В результате совокупного анализа была составлена карта, где сиреневыми или, как называет их сама Журавлева, фиолетовыми квадратиками отмечены места, где доля молодежи превышает 20 процентов. В большинстве своем эти локации в Кронштадте принято считать необитаемыми. Масштабный интерес к ним со стороны юных не насторожил АСИ, а привел к выводу, что точки притяжения необходимо благоустроить.

Если по-простому: они решили, что раз на этих «пустырях» молодежь пьет пиво, значит, взрослые должны прийти, пиво отобрать, скамейки поставить, к прекрасному привлечь. Задача может оказаться невыполнимой. И не потому, что вся прелесть в пустыре заключается как раз в том, что он – пустырь.

Нетрудно посчитать, что сиреневых квадратиков на карте АСИ всего 14. Преимущественно «места силы» удалены от центральных улиц Кронштадта и не совпадают географически с парками и скверами. В ряде случаев молодежный интерес вполне объясним, так как речь идет о конноспортивном клубе, лодочной станции и форте Константин. Еще одно понятное место — комплекс мортирных батарей в юго-восточной части острова, где расположен парк «Патриот».

«Фонтанка» не будет указывать конкретные точки, где расположены учебные центры главкомата ВМФ, экспериментальные лаборатории и действующие позиции сил противовоздушной обороны. Скажем только, что фиксация здесь GPS-сигналов свидетельствует еще об одной проблеме — военнослужащие Российской Федерации массово презирают принятый в марте этого года закон, который запрещает им использовать во время службы гаджеты с геолокацией.

Одним из партнеров Агентства стратегических инициатив при составлении карты выступило ООО «Хабидатум Лаб». «Там есть такой инструмент хронотоп, – поделилась Татьяна Журавлева. – Такой черный ящик, который загружает все данные, и на выходе выходит то, что нам нужно. Плюс туда (в процесс составления карты) добавилось несколько дополнительных программных кодов, которые мы создали, это алгоритмы, которые позволяют нам выявить такое распределение в пространстве».

Основным видом деятельности ООО «Хабидатум Лаб» указана разработка компьютерного программного обеспечения. В Москве фирма зарегистрирована в 2016 году, офис головной компании — Habidatum International — находится в Нью-Йорке. Президентом американской «матери» и генеральным директором российской «дочки» система СПАРК называет одно лицо — Алексея Новикова. В 2016-м «Коммерсант» писал о нем как о выпускнике МГУ и сообщал, что Habidatum занимается анализом и визуализацией данных для инфраструктурных проектов в сфере транспорта, недвижимости, развития территории и городской экономики.

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С этой целью была разработана платформа для сбора и обработки информации, с защитой которой жители России зачастую бывают беспечны. Анализ производится на основе сигналов сотовых телефонов, данных геолокации и информации из соцсетей и игровых гаджетов.

Как рассказала «Фонтанке» Татьяна Журавлева, с Министерством обороны агентство воистину стратегических инициатив полученным результатом не делилось. «В этом смысле нам военные пока не нужны, – сообщила она. – Нам важно было привязать этот трафик весь к объектности. Если вы видите, у нас на карте есть отдельные значки, где у нас находится храм, где у нас находятся форты, где у нас находятся казармы».

- Понимаете, Татьяна. Дело не в том, где храм, а где казармы. Дело в том, что места повышенной активности, вот эти сиреневые, пусть будут фиолетовые квадратики, – это секретные объекты Минобороны.

– Это прекрасно! – восхитилась Журавлева. – Это говорит нам об многом. Это говорит нам о том, что молодежь идет туда, куда нельзя.

- Боюсь, что это говорит нам о том, где находятся действующие военнослужащие, и они пользуются мобильными телефонами.

– Ну не только, я думаю. Потому что, смотрите, если мы говорим про форт...

- Я говорю сейчас не про форт. Сиреневый квадратик только в одном форте, и это не риф. Это Константин, развитое туристическое место, там действительно много молодежи. Из четырнадцати квадратиков — десять объекты Минобороны.

– (Пауза) Ну, хорошо. Хорошо. Надо внимательнее посмотреть, если там объекты закрытые, если там находятся казарменные части, то...

- Там находятся не казарменные части. Там находятся военные объекты. Секретные. Это закрытые данные. Может быть, при распространении на другие города есть смысл быть в контакте с Минобороны? Потому что вы невольно раскрываете объекты, которые не должны быть раскрыты. А есть службы, которые очень быстро сообразят, уже сообразили, что это за подозрительная активность молодежи «на пустырях».

– Хорошо. Мы учтём в дальнейшей работе. Следующая карта – Ижевск и Тюмень.

«Фонтанка» направила официальный запрос Министерству обороны. С учетом того, что за последние десять лет Минобороны только единожды ответило на запрос редакции (опровергнув переезд впоследствии переехавшего Суворовского училища), просим считать данную публикацию предупреждением о потенциальной угрозе безопасности государства.

Юлия Никитина, «Фонтанка.ру»