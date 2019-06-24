Праздник закончился раньше времени. Троицкий мост закроют для водителей по обычному графику

Подрядные организации стремительно разобрали оборудование, которое ставили для праздника выпускников, и необходимость развести Троицкий мост в 11 часов вечера 24 июня отпала.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУП «Мостотрест», переправу разведут по ее обычному графику, то есть в 01.20 ночью 25 июня. Ранее сообщалось, что мост закроют для пешеходов и автомобилистов на два часа раньше, чтобы демонтировать технику. Однако большая часть работ была завершена днем. Открыть мост ранее планировалось в восемь утра, однако время может измениться, если рабочие продолжат демонтаж в том же темпе.

Днем 24 июня город с перекрытым Троицким мостом стоял в пробках.