«Самое приятное в жизни — это делать то, что люди говорят тебе не делать». Теннисистке с эктродактилией разрешили выступить на Уимблдоне

Британская теннисистка Франческа Джонс с редким генетическим заболеванием получила специальное приглашение для участия на Уимблдонском турнире. Как пишет 24 июня Sky News, у 18-летней спортсменки – эктродактилия: восемь пальцев на руках и семь на ногах.

В прошлом врачи неоднократно говорили ей, что она никогда не сможет стать профессиональным игроком, однако девушка уже сейчас занимает в рейтинге WTA 297-ю строчку.

– Я всегда повторяю, что самое приятное в жизни — это делать то, что люди говорят тебе не делать, – прокомментировала Джонс попадание на Уимблдон. – В этом заключается мой девиз. В теннисе у меня было много трудностей. Я не жду радуги или единорогов, когда, надеюсь, буду на вершине. Однако мнения других людей не должны кого-то ограничивать.