Суд отказался наказать рублём градозащитников по иску «Воина-В»

Кировский районный суд отклонил требования компании «Воин-В» о взыскании 3,5 млн рублей с группы петербуржцев, которые оспаривали разрешительную документацию на реновацию участков в районе парка «Александрино», 24 июня сообщает корреспондент «Фонтанки».

Убытки застройщик насчитал, сложив вместе 905 тысяч рублей, выплаченные генподрядчику, и 2,6 млн рублей, которые в судебном порядке взыскала с компании дольщица. Женщина узнала, что договор долевого участия был заключен в то время, когда компания не имела права строить и, соответственно, привлекать новых дольщиков.

Ответчиками по иску выступили жительница соседнего со стройкой «Воина-В» на улице Лени Голикова дома Наталья Баланюк, Илья Попов, Николай Лаврентьев и Владимир Чернышев. По мнению истца, именно их действия в виде ходатайства об обеспечительных мерах привели к приостановке разрешения на строительство. В ходе заседания требования к Чернышеву сняли, так как он не подавал ходатайство.

Суд отказался взыскать по 1,18 млн с каждого из оставшихся истцов. Представители «Воина-В» отказались от комментариев. Напомним, что компания не смогла продлить инвестиционные договоры с городом о развитии застроенных территорий в судебном порядке.