Строительство
Суд отказался наказать рублём градозащитников по иску «Воина-В»
Кировский районный суд отклонил требования компании «Воин-В» о взыскании 3,5 млн рублей с группы петербуржцев, которые оспаривали разрешительную документацию на реновацию участков в районе парка «Александрино», 24 июня сообщает корреспондент «Фонтанки».
Убытки застройщик насчитал, сложив вместе 905 тысяч рублей, выплаченные генподрядчику, и 2,6 млн рублей, которые в судебном порядке взыскала с компании дольщица. Женщина узнала, что договор долевого участия был заключен в то время, когда компания не имела права строить и, соответственно, привлекать новых дольщиков.
Ответчиками по иску выступили жительница соседнего со стройкой «Воина-В» на улице Лени Голикова дома Наталья Баланюк, Илья Попов, Николай Лаврентьев и Владимир Чернышев. По мнению истца, именно их действия в виде ходатайства об обеспечительных мерах привели к приостановке разрешения на строительство. В ходе заседания требования к Чернышеву сняли, так как он не подавал ходатайство.
Суд отказался взыскать по 1,18 млн с каждого из оставшихся истцов. Представители «Воина-В» отказались от комментариев. Напомним, что компания не смогла продлить инвестиционные договоры с городом о развитии застроенных территорий в судебном порядке.
© Фонтанка.Ру
Справка:
В рамках программы развития застроенных территорий (РЗТ) в Петербурге строятся 24 многоквартирных дома на 7 территориях (в Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Курортном, Невском, Фрунзенском районах Санкт Петербурга). 22 дома возводит «СПб Реновация», ещё 2 здания – «Воин-В».
За десять лет реновации инвесторы успели выполнить незначительный объем работы от заявленных обязательств. По данным Смольного на ноябрь 2018 года, программа была выполнена всего на 3,5%
Против реализации программы РЗТ выступают местных жители кварталов, которых она коснулась, в частности Ульянки, Лиговского проспекта, где соседние дома в результате строительных работ покрылись трещинами. Борцы называют реновацию уплотнительной застройкой.
При этом в Петербурге реновация проходит по более мягкому, чем в Москве, сценарию. Например, жителям предназначенных под снос домов инвесторы обязаны предоставить квартиры в том же квартале.