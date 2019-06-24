В Финляндии начался сезон распродаж

Сезон летних распродаж в Финляндии начинается сразу после Юханнуса (Иванова дня) — финны отметили этот летний праздник на минувших выходных.

Первые скидки появляются даже чуть раньше, а уже после торговые центры пестрят надписями Ale (от фин. alennus – «скидка»), Sale (англ. «распродажа»), Tarjous (фин. «специальное предложение»), Ota 3, maksa 2 («Бери 3, плати за 2»). Сезон летних распродаж длится весь июль, в некоторых торговых точках — до конца лета. Опытные охотники за выгодными покупками обычно дожидаются третьей недели от старта — тогда скидки могут достигать 70%.

Любители шопинга из России оформляют такс-фри – на товары, приобретенные в период распродаж или со скидкой, он тоже распространяется. Как оформить такс-фри и инвойс, читайте на "Фонтанке".