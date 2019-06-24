Хельсинки переоделся в цвета радуги в честь ЛГБТ-недели. Инфоспонсором прайда стала евангелическо-лютеранская церковь

В Хельсинки 24 июня стартовала Helsinki Pride. Это неделя равноправия всех людей вне зависимости от сексуальной ориентации и гендерной идентичности, цель которой – демонстрация существования в обществе ЛГБТ и поддержка толерантного отношения к ним.

К акции присоединяются крупные компании; кафе и торговые центры тоже используют шанс заработать на толерантности. Радужные флаги поднял Университет Хельсинки. Туристов символ встречает на здании центрального вокзала. Украсили и хельсинкский художественный музей Ateneum, а также здание городского совета. «Штаб-квартирой» прайда стал Национальный музей.

В течение недели в городе проводятся лекции, дискуссии, мастер-классы, культурные мероприятия, выставки и вечеринки. Завершится Helsinki Pride большим гей-парадом в субботу, 29 июня, который стартует от Сенатской площади и закончится пикником. В прошлом году в нём приняли участие 100 тысяч человек, хотя в 2017-м было всего 35 тысяч. Впервые в этом году в шествии примут участие епископы, сообщает Yle, – евангелическо-лютеранская церковь стала инфоспонсором недели прайда. Однако такой смелый шаг понравился не всем прихожанам. После того как стало известно о том, что священнослужители поддержат мероприятие, лоно церкви покинули не меньше 350 человек.

Реклама





Тематическая выставка расположилась прямо в церкви Каллио. Там с 24 июня выставлена экспозиция под названием God Loves Pride («Бог любит прайд») автора Ilar Gunilla Persson. Приход Каллио вообще известен своими свободными взглядами. Так, один из пасторов организует встречи с прихожанами в баре.

В Финляндии начало прайдам положили так называемые «дни свободы», которые в 1975 году организовала Seta, общество, борющееся за защиту прав ЛГБТ. В 2000 году публичное мероприятие получило официальное название Helsinki Pride.

С марта 2017 года в стране разрешены гендерно-нейтральные браки. По данным Статцентра Финляндии, этой возможностью воспользовались 554 пары. В 2018-м количество однополых браков снизилось на 30%, до 387.