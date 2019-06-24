Блэкаут на Петроградской. Половина района осталась без электричества

Блэкаут произошел на Петроградской стороне вечером 24 июня. Как сообщают очевидцы, света нет в районе станций метро «Горьковская» и «Петроградская».

В «Ленэнерго» «Фонтанке» подтвердили наличие проблем в электроснабжении Петроградского района. Авария произошла на подстанции на улице Рентгена, в результате оказалась отключена половина района.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ПАО «Ленэнерго», отключение произошло в сети 110 кВ, причины пока не ясны. Бригады работают на месте, диспетчеры организуют резервные схемы, в район везут генераторы.

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В районной администрации добавили, что авария произошла на подстанции №165 «Петроградская», она находится на улице Рентгена. Оттуда электричество поступает примерно в половину зданий района. Без света, например, остался торговый центр у «Горьковской», посетителям пришлось оторваться от просмотра кино.

Как ранее писала «Фонтанка« , «Ленэнерго» в марте этого года заявляло о намерении провести масштабную реконструкцию сетей и подстанций на Петроградской стороне, на ПС № 165 «Петроградская» в этом году должны были менять трансформаторы.