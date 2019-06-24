54 млрд долларов. Владимир Путин рассказал о выручке России от экспорта вооружений

Финансовые показатели военно-технического экспорта выросли до $16 млрд рублей в год, а объем заказов российских вооружений достигает $54 млрд, объявил в понедельник, 24 июня, президент Владимир Путин на совещании в Кремле.

Выручка растет уже четыре года подряд, в первые месяцы 2019-го тоже, говорил президент на Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. План поставок прошлого года был перевыполнен на 2%, валютная выручка от военного экспорта выросла на 45%.

«Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений», – сказал Владимир Путин. Сохранять почетное место руководство страны собирается с помощью новой стратегии, которая подразумевает модернизацию уже поставленной техники, открытие сервисных центров, сокращение сроков ремонта.

Из крупных поставок последнего времени самая громкая — продажа Турции за $2,5 млрд четырех дивизионов зенитно-ракетного комплекса С-400. Первая партия должна прийти в начале июля этого года.

Первое место на международном рынке вооружений объемом $398 млрд занимает США, третье Франция, четвертое Германия, пятое Китай. Американцы контролируют примерно 36% рынка, объем российского экспорта с 2014 года упал до 9,2% за счет сокращения поставок в Индию и Венесуэлу, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира.