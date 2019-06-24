Судебный спор блогера BadComedian с киностудией прекращен. Kinodanz отказалась от иска

Красногорский городской суд Московской области прекратил разбирательство по иску студии Kinodanz, которой не понравился разбор блогером Евгением Баженовым (он же — BadComedian) фильма их производства. Ролик останется на YouTube.

Об этом 24 июня сообщает телеканал «Дождь». Юристы киностудии заявили ходатайство об отзыве всех исковых требований, судья его удовлетворил. Подробности мирового соглашения останутся в тайне, но известно, что ролик удалять BadComedian не будет, денег Kinodanz он не должен.

О том, что стороны пошли на мировую, стало известно 17 июня. Поводом для разбирательства стал обзор блогером фильма «За гранью реальности», кинокомпания считала, что он превысил нормы по цитированию, и требовала миллион рублей.