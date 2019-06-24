Ростуризм выпустил памятку для собиравшихся в Грузию. Деньги из иностранных авиакомпаний и грузинских отелей придется выбивать самостоятельно

Организованные туристы смогут вернуть деньги за туры в Грузию у своего туроператора, а также 100% стоимости билетов у российских авиаперевозчиков. Об этом 24 июня сообщается на сайте Ростуризма.

Не должны пугать россиян и «невозвратные тарифы» у российских авиакомпаний. «Независимо от наличия или отсутствия условия о невозвратности («невозвратный») авиабилета, его стоимость возвращается в полном объеме в случае вынужденного отказа пассажира от перелета, если перевозка ни на одном участке не была выполнена», – заверяет Федеральное агентство по туризму.

Сложности могут возникнуть при попытке получить деньги за билет, купленный у иностранного авиаперевозчика, так как на них запрет не распространяется. «В случае отказа туриста от авиабилета иностранной авиакомпании ему необходимо обратиться в эту компанию (в ее представительство на территории Российской Федерации) с соответствующим заявлением. В случае получения отказа от иностранной компании либо оставления заявления без ответа турист обращается в суд по месту своего жительства и с жалобой в Роспотребнадзор по месту нахождения агентства», – говорится в заявлении ведомства.

Если гражданин России уже оплатил отель в закавказской республике, но теперь собирается отказаться от поездки, то Ростуризм рекомендует «обращаться с соответствующим заявлением в адрес такого объекта размещения». Что делать в случае отказа, не уточняется.

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Кроме того, Федеральное агентство советует индивидуальным путешественникам, которые все равно собираются поехать в Грузию, «принимать взвешенное решение».

Ранее Ростуризм подсчитал, что после введения запрета полетов турпоток в закавказскую республику упадет на 60 – 70%. По данным ведомства, сейчас в Грузии «по линии туроператоров» находятся 1,5 тысячи россиян.