Отложенные из-за ПМЭФ работы сузят путепровод КАД над проспектом Культуры

На севере кольцевой автодороги Петербурга 25 июня приступят к восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе над проспектом Культуры. Это планировалось сделать еще в мае – июне, но помешал экономический форум.

Как сообщает 24 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 июня по 10 июля на 28-м километре внутреннего кольца будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На второй и третьей полосах на эти две недели введут ограничение скорости до 50 км/ч.

На этом участке КАД всего три полосы. Работы будут вести круглосуточно. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».

Первоначально эти работы были запланированы на период с 22 мая по 7 июня, однако их пришлось приостановить на время проведения Петербургского международного экономического форума.

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Помимо этого, движение на КАД ограничивают работы по устранению колейности:

Также до 1 июля из-за реконструкции полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков из-за плохого состояния деформационного шва.