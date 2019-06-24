Отложенные из-за ПМЭФ работы сузят путепровод КАД над проспектом Культуры
На севере кольцевой автодороги Петербурга 25 июня приступят к восстановлению гидроизоляции и защитного слоя бетона на путепроводе над проспектом Культуры. Это планировалось сделать еще в мае – июне, но помешал экономический форум.
Как сообщает 24 июня пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 25 июня по 10 июля на 28-м километре внутреннего кольца будут перекрыты полоса безопасности и первая полоса. На второй и третьей полосах на эти две недели введут ограничение скорости до 50 км/ч.
На этом участке КАД всего три полосы. Работы будут вести круглосуточно. Генеральным подрядчиком выступает ООО «ЕвроТрансСтрой».
Первоначально эти работы были запланированы на период с 22 мая по 7 июня, однако их пришлось приостановить на время проведения Петербургского международного экономического форума.
Помимо этого, движение на КАД ограничивают работы по устранению колейности:
- с 18 по 25 июня – на участке внутреннего кольца между Софийской улицей и Московским шоссе;
- с 15 по 25 июня – на участке внешнего кольца между Софийской улицей и вантовым мостом;
- с 17 по 29 июня – на участке внешнего кольца между вантовым мостом и Колтушским шоссе;
- с 24 по 30 июня – на участке внутреннего кольца между Мурманским шоссе и вантовым мостом;
- с 24 июня по 4 июля – на участке внутреннего кольца между Рябовским и Мурманским шоссе;
- с 25 июня по 5 июля – на участке внешнего кольца между Шафировским проспектом и дорогой Санкт-Петербург – Матокса.
Также до 1 июля из-за реконструкции полностью перекрыт участок внутреннего кольца между Парашютной улицей и проспектом Культуры. А на вантовом мосту до осени ограничено движение грузовиков из-за плохого состояния деформационного шва.