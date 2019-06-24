Не нашел наркотики, избил, подкинул. Наркополицейского в Энгельсе подозревают в фальсификации

Арестованный за превышение полномочий и сбыт наркотиков экс-глава наркополиции Энгельса стал фигурантом уголовного дела, ему предъявили фальсификацию результатов его деятельности. Это третья статья в его биографии, полицейский находится в СИЗО уже полгода.

О возбуждении уголовного дела по 303-й статье Уголовного кодекса 24 июня сообщает Следственный комитет Саратовской области, издание «Версия Саратов» называет фамилию подозреваемого — Владислав Казимиров. По версии следствия, в конце октября прошлого года он и двое его подчиненных остановили двух прохожих. В карманах молодых людей ничего запрещенного не нашлось, но в телефоне обнаружилась геоточка с закладкой. Прохожий потребовал телефон вернуть, после чего его повалили на землю и избили, второй успел убежать. Побитому мужчине в отделе полиции распихали по карманам наркотики, после чего составили акт об их обнаружении и возбудили уголовное дело.

Задержали Казимирова и его заместителя Дениса Яковлева оперативники ФСБ в декабре 2018 года, ему также вменяют превышение должностных полномочий и незаконный сбыт наркотиков.