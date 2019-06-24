«Мы как дружили, так дружить и будем». Аркадий Ротенберг рассказал, что отставка Путина для него ничего не изменит

Миллиардер, глава компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг заявил, что возможный в будущем уход Владимира Путина от власти ничего не изменит в их отношениях. Об этом бизнесмен рассказал 24 июня в интервью ведущей Russia Today Софико Шеварднадзе.

«Вы думали, как будет жизнь складываться, когда президентом станет не ваш личный друг?» – спрашивает ведущая.

«Я, конечно, об этом думаю. Мы как дружили, так дружить и будем, независимо ни от каких ситуаций. Это уже проверенный факт, уже больше 50 лет это происходит», – говорит в ответ Ротенберг.

Также в интервью миллиардер рассказал, что санкции якобы практически не нанесли ущерба его бизнесу.

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«Лучше, наверное, жить в режиме без санкций, потому что и бизнесом легче заниматься, и, конечно, это накладывает определённый негативный отпечаток на бизнес, но тем не менее мы живём с этими санкциями, жили и будем жить, и нас как-то это особо не волнует, и особо каких-то сбоев в работе в этом плане нет», – заявил Ротенберг.

Он также объяснил, что изначально многим бизнесменам нравилось хранить деньги в офшорах за границей, однако с введением санкций ситуация поменялась.

«Какой-то период времени все считали, что там мёдом намазано, все считали, что у нас всё нестабильно, а там всё хорошо: мы все будем делать бизнес на Западе, тут завтра придут и отнимут что-то. А сейчас получилось наоборот: там пришли и всё отняли, счета заблокировали, всё заблокировали, они сели и завыли. Нам хорошо, у нас здесь всё находится, в России», – заверил Ротенберг.

Ведущая поинтересовалась — а не могут ли «отобрать все» и в России. «Я думаю, что всё бывает, но, на мой взгляд, сегодня динамика уже приобретает положительный характер», – уклончиво ответил миллиардер. И подтвердил, что многочисленные разоблачения коррупционеров «держат в тонусе».