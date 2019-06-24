«Скандинавия» открыла два филиала нового формата в Петербурге

ООО "Ава-Петер"

Сеть клиник «Скандинавия» пополнилась двумя новыми филиалами внимательной медицины. Это небольшие клиники в нестандартном для «Скандинавии» формате – медицинские центры «у дома». Центры открылись по адресам: ул. Валерия Гаврилина, 11, корпус 1 и ул.Малая Зеленина, 1/22.

«Скандинавия» давно готовилась к запуску новых филиалов – специалисты изучали зарубежный опыт, но прежде всего искали то, что нужно жителям города, чтобы забота о здоровье была проще и доступнее. «Скандинавия» давно работает над тем, чтобы предоставить пациентам возможность ответить на вопросы о здоровье быстро, комфортно, а главное – качественно. Поэтому было принято решение о запуске перспективного формата, в котором можно получить услуги высокого уровня в комфортных условиях, при этом не нужно тратить на это много времени.

«Сейчас во всей сети «Скандинавия» мы стараемся стать ближе к пациенту, подходить к задачам здоровья внимательно, персонализировано и превентивно, с деликатностью и пытаясь вникнуть и найти эффективный способ для улучшения качества жизни. В новых клиниках формата «у дома» вся атмосфера располагает к подобным отношениям между пациентами и клиникой», — говорит Дмитрий Тимохин, генеральный директор сети клиник «Скандинавия».

Прием будут вести врачи общей практики, педиатры, гинекологи, ЛОРы, неврологи и мануальные терапевты. Клиники рассчитаны как на решение острых вопросов здоровья, так и на предоставление профилактических услуг.

Ключевые особенности филиалов:

формат «клиники у дома»: центры работают в жилых кварталах, в них просто и удобно попасть, в том числе с детьми,

необходимые медицинские процедуры – в центрах принимают врачи основных специальностей, можно пройти несложную диагностику, получить все основные справки,

скорость работы: расположение у дома и ориентация на скорость и комфорт помогает экономить время пациентов.

Подробнее о новых филиалах «Скандинавия» на сайте и по телефону: 7 (812) 600-77-77.

Лицензия № ЛО-78-01-009838 13 мая 2019 г.