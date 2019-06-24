До Тбилиси — огородами. Как удобнее летать в Грузию после запрета на полеты

С 8 июля добираться до Грузии из Петербурга самолетом станет дороже, а в пути придется провести в лучшем случае в два раза больше времени. «Фонтанка» проанализировала изменившиеся предложения и выбрала удобные варианты для тех, кто не верит в опасность.

Владимир Гердо/ТАСС

Запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию был введен 21 июня указом президента Владимира Путина и вступает в силу 8 июля. Правительство официально запретило рейсы и для грузинских авиакомпаний. Другие иностранные перевозчики напрямую из России в эту страну и не возят.

22 тысячи рублей и сутки в пути

Мы выбрали отпуск продолжительностью десять дней, начиная непосредственно с дня, когда начинает действовать запрет, – понедельник, 8 июля.

Самый оптимальный вариант на эти дни — за 28 500 туда и обратно, белорусской «Белавиа» через Минск. Всего шесть-семь часов в пути.

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Туда и обратно через Ригу, airBaltic, — получается та же протяженность по времени, но цена выше, около 46 тысяч туда-обратно.

Комбинации «Белавиа» с airBaltic или Turkish Airlines выходят дешевле, примерно в 32 – 35 тысяч рублей.

Если хочется попасть напрямую сразу к Черному морю, в Батуми, лучшим вариантом на 8 – 18 июля выглядят рейсы «Белавиа» через Минск за 39,7 тысячи рублей и с шестью-семью часами в пути.

Самый дешевый билет в Грузию и обратно для одного взрослого обойдется примерно в 22 тысячи рублей. Однако в пути туда придется провести почти сутки, рейсом греческой Aegean Airlines через Афины. Обратно – 16 часов с помощью латвийской airBaltic с пересадкой в Риге. Без багажа, одна ручная кладь.

Похожий вариант, примерно в 23 тысячи, – с двойной пересадкой: рейсом российской компании «Победа» до Внуково, затем Turkish Airlines до Тбилиси с пересадкой в Стамбуле. В пути — 30 часов. Обратно — airBaltic через Ригу.

Похожее предложение — у Utair, но 24,4 тысячи и фантастические 43 часа в пути.

Отметим, «Фонтанка» не анализирует, зачем нужно обязательно попасть в Тбилиси, если вы уже находитесь в Афинах или Стамбуле. Просто показывает варианты.

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Для сравнения: в день объявления о запрете летать в Грузию, 21 июня, билеты туда и обратно на десять дней можно было купить примерно за 18 – 19 тысяч рублей без оплаты багажа и за 24 тысячи – с багажом. Оптимальным «из багажных» оказывался рейс Georgian airways протяженностью три часа и пятнадцать минут.

Сейчас (до 8 июля) в Грузию летают шесть российских авиакомпаний: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», Red Wings и «Смартавиа» (бывшая «Нордавиа»).

Из Петербурга – «Уральские авиалинии» возят в Батуми и Тбилиси, «Смартавиа» в Тбилиси. Из Тбилиси в Петербург и обратно летают Georgian airways («Грузинские авиалинии»).

Сложность выбора билета из Петербурга в Тбилиси и обратно с помощью агрегаторов и сайтов продажи билетов в том, что поиск до сих пор выдает прямые рейсы — даже 8 июля и после.

Одна из причин в том, что Georgian airways пока не приостановила продажу билетов. Грузинская компания успела объявить, что организует транзитные рейсы через Ереван с гарантированным часом на пересадку. «Пока больше ничего сказать не можем, мы работаем над решением этой проблемы», – говорят в петербургском представительстве авиакомпании.

При выборе параметров заказа через агрегатор — лучше просто попробовать исключить Georgian airways, и тогда выдача окажется достаточно актуальной. Еще лучше — комбинировать сайты-агрегаторы с проверкой цены билета на сайтах самих компаний.

«Продолжают бронировать эту страну»

«Билеты Georgian airways присутствуют в поиске потому, что они есть в агентствах и системах бронирования, – объясняет официальный представитель агрегатора «Авиасейлс» Янис Дзенис. – Со своей стороны мы добавили предупреждение о приостановке рейсов».

Правда, это объявление так и не появилось, пока корреспондент «Фонтанки» честно пытался заказать билет на прямой рейс 8 июля.

«Глобально мы, конечно, видим проседание продаж на рейсы Россия — Грузия, однако и после 8 июля путешественники продолжают бронировать эту страну», – говорит Янис Дзенис.

Чаще всего пользователи выбирают, как и мы в ходе своего эксперимента, сочетание цены и скорости доставки пассажира.

Сейчас в Грузии находятся около 25 тысяч россиян, из них только 6 – 7 тысяч по путевкам, подсчитали в российской Ассоциации туроператоров. Пока известно лишь о единичных случаях возвратов уже заказанных туров, уверяют туроператоры.

«В турагентской среде царят такие настроения: «Запрещай или нет, а туристы любят Грузию и поедут, пусть и обходными путями», есть и такие: «Туристы хотят ехать, а вот мы, турагенты, за них побаиваемся», – говорят в ассоциации. – Как бы то ни было, все ждут развития ситуации и надеются на ее скорейшее положительное разрешение. Хотя некоторые не исключают, вспоминая Турцию и Египет, что ограничения могут быть введены на неопределенный срок».

Прямые требования исполнительной власти необходимо соблюдать, говорят в Северо-Западном региональном отделении Российского союза туристской индустрии. Как раз сейчас объединение занято сбором информации о том, как себя собираются вести игроки рынка. «В любом случае мы всех призываем исполнять требования, альтернативного варианта нет», – подчеркнули в петербургском офисе союза.

В «Российском союзе туроператоров рекомендуют ни в коем случае не покупать прямые билеты в Грузию — даже если они еще есть в продаже. Поскольку все равно эти рейсы будут отменены и придется заниматься возвратом денег.

«Никто не запретит полететь в Тбилиси через Минск, иначе это ограничение права на передвижение, – рассуждает замдиректора Северо-Западного отделения Павел Румянцев. – Другое дело, нужно ли сейчас вообще добираться до Тбилиси – это касается не столько политического обострения, сколько именно вопросов безопасности. Лично я бы сейчас в Грузию не полетел».

Не только самолеты

Существуют альтернативные способы добраться до Грузии, комбинируя авиабилеты и автобус или просто попутные машины, например через сервис BlaBlacar.

Есть три неплохих варианта, если вы любите смотреть на горы через автомобильное стекло. Через Армению и 270 км автотранспортом до Тбилиси (авиабилеты туда-обратно из Петербурга обойдутся в сумму от 25 тысяч рублей). До города Гянджа в Азербайджане — и 250 км до столицы Грузии (от 30 тысяч самолетом). Еще короче — через Владикавказ по Военно-грузинской дороге, всего 200 км (от 22 тысяч самолетом).

Россия уже приостанавливала полеты в Грузию по политическим причинам: рейсы не выполнялись с 2006 по 2008 год. Тогда летали чаще всего через Украину, говорят туроператоры, сейчас авиасообщение с этой страной тоже запрещено.

Каждый пятый турист в Грузии — россиянин, следует из данных грузинской Национальной администрации по туризму. В 2018 году республику посетили 1,4 млн граждан России — это каждый пятый турист. В среднем в прошлом году каждый российский турист потратил в Грузии 1326 лари, это порядка 30 тысяч рублей. В этом году за один только май россияне нанесли более 172 тысяч визитов в республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.

Алексей Дмитриев, «Фонтанка.ру»