Беглов собрал сто процентов нужных подписей горожан, но не останавливается

Кандидат в губернаторы Петербурга, врио главы города Александр Беглов собрал необходимое количество подписей для регистрации на выборах. Об этом «Фонтанке» 24 июня сообщил пресс-секретарь штаба общественной поддержки врио Сергей Кормилицын.

«Подписи собраны, сейчас собирается запас, необходимый в случае, если часть собранных автографов будет забракована», – сообщил он после официального открытия штаба Беглова на Большеохтинском проспекте.

Любопытно, что на церемонию открытия штаба 24 июня не пришел ни сам Александр Беглов, ни большинство координаторов. Занятыми оказались главный тренер «Зенита» Сергей Семак (он с командой в Австрии), директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Петербурга Елена Церетели. Единственным «випом» на открытии штаба стал председатель городского совета ветеранов Василий Волобуев.

Отметим, что для допуска на выборы кандидату-самовыдвиженцу, помимо подписей муниципальных депутатов, необходимо собрать подписи 2% избирателей, это около 76 тысяч человек.

Ранее «Фонтанка» также писала о том, что Александр Беглов обратился в полицию из-за опубликованного штабом Алексея Навального видео, на котором в помещении администрации Выборгского района женщины, представленные как чиновницы, заполняют от руки подписные листы.