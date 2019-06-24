Golden City: как идет строительство нового символа Санкт-Петербурга

На намывных территориях Васильевского острова продолжаются работы по возведению амбициозного проекта Golden City компании Glorax Development.

Glorax Development

Всего проектом «золотого города» предусмотрено возведение шести кварталов общей площадью 450 000 кв.м, в настоящее время строится сразу две очереди – VI и VII кварталы Golden City. В VII квартале жилого комплекса полностью завершены работы нулевого цикла, которые обеспечивают надежность основания будущего дома. В секциях 3, 4, 5 и 7 идет армирование и бетонирование стен и колонн 2 этажа, в секциях 2, 8 и 9 ведется армирование плиты перекрытия над 2 этажом. На площадке активно ведется возведение жилой части дома, первый, коммерческий этаж, где разместятся рестораны, магазины, предприятия сервиса и услуг, уже возвышается над землей.

Параллельно идут работы в двух корпусах VI квартала Golden City, в которых завершены монолитные работы, а также кладка внутренних стен и перегородок. В 1 корпусе подходит к концу подготовка лифтов к запуску: в настоящее время ведутся работы по монтажу дверей шахты лифта и наладке оборудования. Сейчас в обоих секциях дома ведется монтаж оконного профиля. Используемая конструкция отличается высокой прочностью и хорошими изоляционными свойствами. В холодных и теплых витражах устанавливаются мультифункциональные стекла, которые сокращают теплопотери зимой и препятствуют чрезмерному нагреванию помещений летом. Кроме того, закаленные стекла отличаются особой ударопрочностью, они защищены от термошока и более безопасны для человека при разбивании. В теплых витражах в квартирах используется скрытая фурнитура ROTO, которая позволяет не разрезать контуры утепления. Окна имеют механизм многоступенчатого открывания и микропроветривания.

Продолжаются работы по установке золотой конструкции шпиля – символа проекта, состоящего из более чем 700 деталей. Пространственные декоративные навершия на обоих корпусах уже установлены.

Glorax Development

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Жилой комплекс бизнес-класса Golden City возводится на первой береговой линии Финского залива. Визитной карточкой проекта стала авторская архитектура со светлыми фасадами и золотыми элементами. В кварталах жилого комплекса воплощена концепция обустройства закрытых дворов с ландшафтным дизайном, зонами для игр и отдыха. Среди преимуществ Golden City – видовые характеристики, богатый выбор планировочных решений, в том числе наличие двухуровневых квартир, подземный паркинг, дизайнерская отделка мест общего пользования и собственная коммерческая инфраструктура.

Кроме строительства жилых кварталов концепцией Golden City предусмотрено возведение делового кластера в едином архитектурном стиле с жилой частью. Среди особенностей зданий делового центра — террасированные крыши, где можно обустроить уникальные по планировке зоны отдыха с панорамным видом на Финский залив. Локация – одно из основных преимуществ проекта, кроме видовых характеристик она обеспечивает хорошую транспортную доступность – отсюда менее 10 километров до Невского проспекта, а до аэропорта «Пулково» по Западному скоростному диаметру можно добраться всего за полчаса. Структурой делового квартала предусмотрено возведение 5 офисных зданий общей площадью порядка 110 000 кв. м.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents