МВД Грузии отстранило от работы 10 полицейских после разгона демонстрации в Тбилиси

Несколько сотрудников грузинской полиции лишились своих должностей после разгона митинга, в результате чего пострадали 240 человек.

«В рамках расследования [действий полицейских во время митингов на проспекте Руставели в Тбилиси] на данном этапе 10 сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в разгоне акции протеста, уже отстранены [от работы]. В действиях двух сотрудников правоохранительных органов выявили признаки уголовного преступления. Материалы будут направлены в Генеральную прокуратуру для [дальнейшего] реагирования», – сообщает 24 июня издание Rustavi2 со ссылкой на заявление и.о. директора Центрального управления уголовной полиции Мамуки Челидзе.

МВД выразило желание сотрудничать с прокуратурой, которая ранее возбудила уголовное дело по факту превышения должностных полномочий полицейскими.