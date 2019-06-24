Это вам не «Алые паруса». Прокуратура изучает спущенные штаны офицеров, которые торжественно завершили обучение в Военно-медицинской академии

кадр из видео

Прокуратура Санкт-Петербургского гарнизона начала проверку альтернативной версии праздника выпускников, который прошел в Военно-медицинской академии имени Кирова.

Залитый шампанским плац, демонстрация ягодиц и танцы с демоническими выкриками практически укладываются в норму, заверили «Фонтанку» близкие к вузу источники.

Видеосвидетельство того, как во ВМедА им. Кирова отметили путевку в полную тягот и лишений жизнь, получило широкое распространение 24 июня. В соцсетях активно обсуждают ролики, где вчерашние курсанты факультетов подготовки врачей для различного рода войск радуются вручению дипломов.

Неподготовленного зрителя видео впечатляет. Десятки молодых людей в форме не просто пьют, курят и матерятся. Войдя в раж, они катают по плацу выкрашенный в зеленое с красным шар, грузят в кузов машины якорь. Молодые офицеры скандируют что-то и минимум один раз отчетливо звучит слово «Путин».

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Отдельным военнослужащим настолько жарко, что они приспустили штаны. Действо происходит во внутреннем дворе академии. Вместо праздничного салюта кульминацией стало «файер-шоу» с применением дымовых шашек. На видео присутствуют и старшие офицеры, но в происходящее не вмешиваются.

Источники «Фонтанки» в Военно-медицинской академии подтвердили, что видео снято на территории вуза, но заверили, что в произошедшем нет ничего экстраординарного. В подобном формате выпуск отмечается здесь ежегодно, просто в этот раз какой-то «несмышленыш» снял и выложил это в Сеть.

Шар, который катают новоиспеченные медики, это спусковой аппарат для космонавтов, который в качестве памятника установлен на территории факультета подготовки врачей для воздушно-космических сил. Каждый год на него нападают выпускники, красят на свой вкус, а позабавившись, отмывают и ставят на место. «У каждого факультета своя традиция, – пояснили «Фонтанке» в вузе. – Другие курсанты ботинки Боткину (памятник доктору медицины Боткину С.П. – Прим. ред.) натирают».

Собеседники в Военно-медицинской академии опровергли информацию о том, что Министерство обороны проводит административное расследование. Руководство вуза пока «на ковер» никто не вызывал, зато оно само озабочено поиском тех, кто не смог удержать в себе радость и поделился ею с обществом. «Никто же не пострадал, никакого ущерба имуществу нет, поэтому и для проверок, уголовных дел повода нет, – объяснили «Фонтанке». – Зачем это все было снимать и выкладывать? Дурачки».

Признаков подобного флегматизма в военной прокуратуре нашему изданию обнаружить не удалось. Проверка начата по факту публикации в СМИ. С ходу назвать квалификацию в ведомстве не готовы. «Там много всего. Погодите, дайте нам пару недель», – сказали «Фонтанке» в прокуратуре по Западному военному округу.