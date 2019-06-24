«Алые паруса» закончились, а пробки остались. Троицкий мост сведут вечером - и только ненадолго

Ограничения движения в центре Петербурга, связанные с прошедшим накануне праздником выпускников «Алые паруса», продолжают действовать и собирать пробки на дорогах. Троицкий мост сведут 24 июня только в шесть вечера, а уже в одиннадцать снова разведут.

В настоящее время переправа закрыта для водителей и пешеходов: она будет разведена до 18:00. Затем, как сообщает пресс-служба КРТИ Петербурга, мост разведут с 23:00 24 июня до 8:00 25 июня, чтобы демонтировать технику, установленную к «Алым парусам».

Остальные мосты по Неве, Большой и Малой Неве в ночь на 25 июня разведут по графику. Также этой ночью запланирована разводка Кантемировского моста – с 1:30 до 4:30, сообщает СПб ГБУ «Мостотрест».

Помимо этого, все еще остаются односторонними Дворцовая и Кронверкская набережные – до 6:00 26 июня и до 8:00 25 июня соответственно. До 8:00 25 июня закрыта Адмиралтейская набережная, до 22:00 26 июня – часть Большой Морской улицы. На некоторых улицах еще действует запрет парковки.

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Перекрытия закономерно собирают заторы и жалобы водителей. По данным «Яндекс.Пробок», в пробках стоят Дворцовый, Благовещенский и Литейный мосты и набережные на подъездах к переправам. Днем Невский проспект стал одной из наиболее загруженных магистралей, набрав 6 баллов при общих по городу 4. Для многих водителей, судя по «Разговорчикам», стало сюрпризом, что Дворцовая набережная все еще односторонняя.