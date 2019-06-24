На «Алых парусах» петербуржцы испытали на себе технологию для 5G

Во время праздника «Алые паруса» «МегаФон» протестировал на выпускниках новые технологии, которые ранее в Петербурге не применял. Речь идет о Massive Mimo, увеличивающей емкость базовых станций, и антеннах Matsing.

«В этом году мы используем два технических решения, которые доселе не использовали, – рассказал «Фонтанке» руководитель по развитию сети компании Денис Мещеряков. – Прежде всего, это антенны Matsing, которые позволяют производить секторизацию (что в три раза увеличивает емкость). А вторая технология – базовые станции с антеннами Massive Mimo. Это когда много абонентов может получать обслуживание с помощью одной и той же антенны».

Говоря простым языком, принцип действия оборудования схож с насадкой на водопроводный кран, которая делит одну большую струю на много маленьких. Говоря более технически точно – в Massive Mimo используются многоэлементные фазированные антенные решетки. Эффективность в условиях массового молодежного праздника и решили проверить в компании в минувший уик-энд.

«Massive MIMO — это технология 5G, – пояснил технический руководитель «МегаФона» по Санкт-Петербургу и Ленобласти Максим Загинай. – Когда будет 5G, оборудование будет поддерживать Massive MIMO, иначе не заработают те скорости, которые запланированы».

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По словам специалистов, «Алые паруса» – самый большой в Петербурге праздник с точки зрения нагрузки на сотовую связь: она увеличивается примерно в 4 раза по сравнению с обычными днями.

«Это круче, чем Новый год, ПМЭФ и чемпионат мира, потому что в одном месте собираются абоненты со своим профильным трафиком, это молодые абоненты, и профиль трафика заметно отличается в пользу использования пакетного», – говорит Денис Мещеряков.

Усиливать существующие мощности сотовому оператору приходится к каждому празднику, подразумевающему большие скопления людей, — для этих целей устанавливаются временные конструкции. Например, на Дворцовой площади и набережной их прятали в звуковые колонки.

Фото: Алина Циопа

Кроме скачков роста использования трафика на праздники по сравнению с буднями, продолжается и его равномерный рост от года к году. А кроме того, меняется направленность: если раньше люди преимущественно скачивали информацию, теперь процентов 40 хотят ее передавать (стримы, публикации фото и видео). А вот такой, казалось бы, теряющий популярность способ связи, как голосовые звонки, по данным «МегаФона», остается актуальным.

«Несмотря на то что предсказывают, что все скоро уйдет в пакетную передачу данных, голосовая связь все равно продолжает пользоваться спросом в праздники, – говорит Денис Мещеряков. – Быстро созвониться и узнать, где кто стоит, возле какой колонны, людям очень важно до сих пор».